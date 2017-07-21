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21.07.17 17:20 В Красноярске осудили несостоявшегося террориста





Фото



Как установили в ФСБ, парень поддался на красивые речи вербовщиков. Пособники предлагали оплатить ему дорогу в один конец, но молодой экстремист отказался. Сам купил два авиабилета до Москвы, а оттуда до Стамбула, примерно за 15 тысяч рублей. Но на рейс сесть не успел - сел за решётку.



"Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в соответствии с компетенцией. Слушания проходили в Красноярском гарнизонном военном суде. Оятулло признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.



И это не первый случай, когда спецслужбы разоблачают радикалов в Красноярске. В начале этого года в колонию отправилась ячейка из трёх человек. В прошлом году готовился теракт на общественном транспорте в канун Дня победы. Основной костяк боевых групп составляют молодые люди, приехавшие в Красноярск на заработки из Средней Азии.





Молодой и жизнерадостный парень на фото едва не стал террористом. Оятулло Абдурахмон родился в Таджикистане, но часть жизни провёл в Красноярске. В Сирию хотел поехать воевать против своей новой родины, на стороне запрещённой в России организации ИГИЛ.Как установили в ФСБ, парень поддался на красивые речи вербовщиков. Пособники предлагали оплатить ему дорогу в один конец, но молодой экстремист отказался. Сам купил два авиабилета до Москвы, а оттуда до Стамбула, примерно за 15 тысяч рублей. Но на рейс сесть не успел - сел за решётку."Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в соответствии с компетенцией. Слушания проходили в Красноярском гарнизонном военном суде. Оятулло признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.И это не первый случай, когда спецслужбы разоблачают радикалов в Красноярске. В начале этого года в колонию отправилась ячейка из трёх человек. В прошлом году готовился теракт на общественном транспорте в канун Дня победы. Основной костяк боевых групп составляют молодые люди, приехавшие в Красноярск на заработки из Средней Азии. Роман РЫКОВ











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