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21.07.17 17:26 В департаменте городского хозяйства рассказали о ходе дорожного ремонта в Красноярске





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Напомним, первый этап дорожных работ на Мира от Каратанова до Парижской Коммуны начался 1 июля. Изначально обещали, что проезд откроют через две недели, но эти сроки уже миновали. Ремонт затягивается, и есть опасение, что работы на главной центральной магистрали не завершат до осеннего сезона больших пробок.



"На данном участке устраивается ливневая канализация, этот вид работ подходит к завершению. На следующей неделе испытаем ливнёвку, как она себя покажет, и введём данный участок - откроем движение, после того как уложим асфальт", - пояснил начальник отдела управления улично-дорожной сетью ДГХ Красноярска Никита Дресвянкин.



Ремонт продолжается и на улице Маркса - там рабочие меняют бордюр. На Коммунальном мосту практически завершён демонтаж старых покрытий. Из-за тотального ремонта дорог в центре города сокращается число парковочных мест. Теперь оставлять машины запрещено на улице Бограда. Здесь уже установили соответствующие дорожные знаки. Будьте внимательны, завтра здесь будет работать эвакуатор. Припарковаться законно можно будет лишь возле городской поликлиники №7.



На выходные будет закрыта часть улицы 78-й Добровольческой бригады - пройдёт ремонт теплосетей. Транспорт перенаправят через Батурина. Также чиновники рассказали, что принято решение о строительстве подземных пешеходных переходов на Волочаевской. "До конца года эти пять подземных пешеходных переходов в черновом варианте будут готовы", - сообщил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.



Напомним, до конца осени в Красноярске планируют отремонтировать 46 объектов, включённых в программу "Безопасные и качественные дороги", на которые потратят почти 2 миллиарда рублей.





Уже завтра в 8 часов утра и предположительно на две недели закроют для движения проспект Мира - от улицы Диктатуры пролетариата до Горького. "Основной упор делаем на объезд через улицу Дубровинского, по улице Профсоюзов с выходом на улицу Бограда и Декабристов либо Мира-Декабристов-Дубровинского", - пояснил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.Напомним, первый этап дорожных работ на Мира от Каратанова до Парижской Коммуны начался 1 июля. Изначально обещали, что проезд откроют через две недели, но эти сроки уже миновали. Ремонт затягивается, и есть опасение, что работы на главной центральной магистрали не завершат до осеннего сезона больших пробок."На данном участке устраивается ливневая канализация, этот вид работ подходит к завершению. На следующей неделе испытаем ливнёвку, как она себя покажет, и введём данный участок - откроем движение, после того как уложим асфальт", - пояснил начальник отдела управления улично-дорожной сетью ДГХ Красноярска Никита Дресвянкин.Ремонт продолжается и на улице Маркса - там рабочие меняют бордюр. На Коммунальном мосту практически завершён демонтаж старых покрытий. Из-за тотального ремонта дорог в центре города сокращается число парковочных мест. Теперь оставлять машины запрещено на улице Бограда. Здесь уже установили соответствующие дорожные знаки. Будьте внимательны, завтра здесь будет работать эвакуатор. Припарковаться законно можно будет лишь возле городской поликлиники №7.На выходные будет закрыта часть улицы 78-й Добровольческой бригады - пройдёт ремонт теплосетей. Транспорт перенаправят через Батурина. Также чиновники рассказали, что принято решение о строительстве подземных пешеходных переходов на Волочаевской. "До конца года эти пять подземных пешеходных переходов в черновом варианте будут готовы", - сообщил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.Напомним, до конца осени в Красноярске планируют отремонтировать 46 объектов, включённых в программу "Безопасные и качественные дороги", на которые потратят почти 2 миллиарда рублей. Владислав ТАМОШАУСКАС











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