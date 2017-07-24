НОВОСТИ | Происшествия













24.07.17 11:43 В Сухобузимском районе при пожаре погибли отец и четверо детей





Фото



"Опросили в том числе мать детей: примерно в 23:30 она звонила своему мужу, он сказал - всё в порядке, ложимся спать. Два часа прошло между последним зафиксированным звонком и этой трагедией. Основная версия - неисправность печного отопления", - сообщил начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



Спасшийся мальчик сейчас в ожоговом центре, за его жизнь борются врачи. В крае уже началась массовая проверка - главам районов поручено проверить, в каких условиях отдыхают многодетные семьи. Сейчас на месте пожара работают следователи, подробности ЧП смотрите в нашем репортаже с места событий в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.







Стали известны подробности страшного пожара в Сухобузимском районе. Единственный выживший ребёнок пытался спасти отца, братьев и сестру, но получил сильные ожоги: ему едва хватило сил добраться до ближайшей деревни, предупредить о пожаре местных жителей, они вызвали спасателей. Накануне ночью посреди поля сгорели мужчина и четверо его детей. Они снимали небольшой сарай на лето для отдыха, там не было света и воды. Вечером зажигали свечи, готовили на газовой плите, ночью подтапливали старую печь. Скорее всего, она была неисправна и вспыхнула, когда все спали. Мать семейства в момент трагедии была в Красноярске."Опросили в том числе мать детей: примерно в 23:30 она звонила своему мужу, он сказал - всё в порядке, ложимся спать. Два часа прошло между последним зафиксированным звонком и этой трагедией. Основная версия - неисправность печного отопления", - сообщил начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.Спасшийся мальчик сейчас в ожоговом центре, за его жизнь борются врачи. В крае уже началась массовая проверка - главам районов поручено проверить, в каких условиях отдыхают многодетные семьи. Сейчас на месте пожара работают следователи, подробности ЧП смотрите в нашем репортаже с места событий в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













