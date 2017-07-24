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24.07.17 11:44 В Курагинском районе пьяный лихач сбил детей на обочине





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В Курагинском районе жертвой ДТП оказался годовалый малыш. Как сообщили в ГИБДД, житель села Берёзовское на своей легковушке наехал на пешеходов - две девочки 10 и 4 лет прогуливались с ребёнком в коляске. Двое детей постарше с травмами попали в больницу. А грудного ребёнка спасти не удалось - он погиб на месте. Лихач находился в состоянии опьянения. Заведено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.











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