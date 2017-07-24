Похищение средь бела дня. В Красноярске неизвестные бойцы в масках и с автоматами затолкали мужчину во внедорожник. Это видео сейчас обсуждают в социальных сетях. На кадрах очевидца видно, как жертву сначала уронили на газон, заковали в наручники и посадили в автомобиль. Затем колонна из двух чёрных автомобилей покинула место действия.
В полиции сообщили, что по факту дерзкого нападения возбудили уголовное дело. По их информации, у похищенного на улице Алексеева вымогали деньги. Личности киднепперов устанавливаются.