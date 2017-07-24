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НОВОСТИ | Общество





24.07.17 11:01 Ушёл из жизни красноярский учёный Рэм Хлебопрос



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Стала известна дата прощания с профессором экологии, выдающимся учёным Рэмом Хлебопросом. Церемония состоится 25 июля в Красноярском научном центре по адресу Академгородок, 50, в 14:00.

Рэм Григорьевич скончался три дня назад, ему было 86 лет. Он воспитал научную школу специалистов по физике магнитных явлений, лесной экологии, экономике природных ресурсов, теоретической медицине. Последние годы плотно занимался проблемами экологической ситуации Красноярска, предлагал конкретные решения проблемы незамерзающего Енисея. Ещё полторы недели назад учёный работал с делегацией экологов из Японии по этому вопросу. Рэм Хлебопрос - автор 200 научных публикаций, читал лекции в России, Америке, Франции.








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