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24.07.17 11:53 Футболисты "Енисея" на выезде обыграли новосибирскую "Сибирь"





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Отличились и фанаты "Енисея". Несколько десятков красноярцев закидали новосибирский стадион деньгами. Евро, доллары и рубли, правда, были из Банка приколов. Так приезжие болельщики выразили недовольство политикой новосибирского клуба. Обычно приехавших за 800 километров гостей пускают бесплатно. В этот раз и для них вход оказался платным.







Футбольный "Енисей" на выезде переиграл принципиального соперника. Команда Дмитрия Аленичева победила новосибирскую "Сибирь" с минимальным счётом 1:0. Красноярцы поставили себе наивысшую задачу на сезон - выход в Премьер-лигу. Но пока после трёх игр наш клуб находятся в середине таблицы. В Новосибирске единственный мяч забил защитник "Енисея" Константин Гарбуз.Отличились и фанаты "Енисея". Несколько десятков красноярцев закидали новосибирский стадион деньгами. Евро, доллары и рубли, правда, были из Банка приколов. Так приезжие болельщики выразили недовольство политикой новосибирского клуба. Обычно приехавших за 800 километров гостей пускают бесплатно. В этот раз и для них вход оказался платным.











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