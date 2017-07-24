Футбольный "Енисей" на выезде переиграл принципиального соперника. Команда Дмитрия Аленичева победила новосибирскую "Сибирь" с минимальным счётом 1:0. Красноярцы поставили себе наивысшую задачу на сезон - выход в Премьер-лигу. Но пока после трёх игр наш клуб находятся в середине таблицы. В Новосибирске единственный мяч забил защитник "Енисея" Константин Гарбуз.
Отличились и фанаты "Енисея". Несколько десятков красноярцев закидали новосибирский стадион деньгами. Евро, доллары и рубли, правда, были из Банка приколов. Так приезжие болельщики выразили недовольство политикой новосибирского клуба. Обычно приехавших за 800 километров гостей пускают бесплатно. В этот раз и для них вход оказался платным.