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24.07.17 11:46 В Норильске автобус протащил по асфальту 4-летнюю девочку с зажатой дверью ногой





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"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям водителя автобуса в части наличия или отсутствия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса "Халатность", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



Все подробности происшествия расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Норильске автобус протащил по асфальту 4-летнюю девочку, которой дверью зажало ногу. Когда ребёнок поднялся на первую ступеньку, двери внезапно закрылись и маршрутка тронулась. Мать не смогла освободить девочку. Остановили автобус пешеходы, которые стали невольными свидетелями происшествия. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и ссадинами. Водителю грозит крупный штраф, проверкой занимается и Следственный комитет."В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям водителя автобуса в части наличия или отсутствия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса "Халатность", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.Все подробности происшествия расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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