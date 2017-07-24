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24.07.17 17:28 В Красноярске по дороге в Китай побывал "крылатый лимузин"





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"Он просто другой. Я за свою историю пилотирования летал на разных видах самолётов. Быстрый, легко управляется. И вот сейчас, на закате моей карьеры, я понимаю, что это самый лучший самолёт", - рассказал пилот Эрик Валдфогал.



Когда в Швейцарии разработали модель РС-12, рассчитывали выпустить максимум 200 машин, сейчас их уже 1,5 тысячи. Разлетаются как горячие пирожки с завода. Причём их сначала заказывают, потом "пекут". Скидок нет - 5 миллионов долларов. Предназначен "Пилатус" для корпоративных, региональных перевозок и санавиации, трансформируемся за секунды, как швейцарский нож. Сесть может где угодно - колёса на шасси приспущены.



"Для самолёта, который садится на асфальт, они слишком большие. Они нужны именно для того, чтобы садиться на траву, на мокрый грунт, на неподготовленные короткие полосы на севере или на юге нашей страны", - пояснил представитель компании Алексей Мордвинцев.



В Москве таких лайнеров уже 14 - один частный, остальные как такси катают людей по региону, билеты от 3-х тысяч рублей.



Не каждый день доводится путешествовать на летающем лимузине. К сожалению, операторов с камерой на борт не пустили. Одно неловкое движение - и можно повредить кожаную обшивку или полировку. Любая царапина обойдётся компании в 50 тысяч долларов. Дело в том, что самолёт не тестовый, а уже продан в Китай.



Внутри даже столики из самого дорогого эбенового чёрного дерева. Для Красноярска такая роскошь, возможно, будет доступна. Но пока "Пилатус" попал сюда случайно - из Москвы, где выставлялся на авиасалоне МАКС, по дороге в Китай.





Недавно поменяли пропеллер с четырёх- на пятилопастной. Теперь "Пилатус" летает ещё тише. Крейсерская скорость - 500 километров в час, на высоте свыше 9 км. Размах крыльев - 16 метров, длина - 14,5. Но несмотря на размеры, для пилота эта ласточка особая. Хотя за 45 лет Эрик Валдфогал оседлал немало крылатых машин."Он просто другой. Я за свою историю пилотирования летал на разных видах самолётов. Быстрый, легко управляется. И вот сейчас, на закате моей карьеры, я понимаю, что это самый лучший самолёт", - рассказал пилот Эрик Валдфогал.Когда в Швейцарии разработали модель РС-12, рассчитывали выпустить максимум 200 машин, сейчас их уже 1,5 тысячи. Разлетаются как горячие пирожки с завода. Причём их сначала заказывают, потом "пекут". Скидок нет - 5 миллионов долларов. Предназначен "Пилатус" для корпоративных, региональных перевозок и санавиации, трансформируемся за секунды, как швейцарский нож. Сесть может где угодно - колёса на шасси приспущены."Для самолёта, который садится на асфальт, они слишком большие. Они нужны именно для того, чтобы садиться на траву, на мокрый грунт, на неподготовленные короткие полосы на севере или на юге нашей страны", - пояснил представитель компании Алексей Мордвинцев.В Москве таких лайнеров уже 14 - один частный, остальные как такси катают людей по региону, билеты от 3-х тысяч рублей.Не каждый день доводится путешествовать на летающем лимузине. К сожалению, операторов с камерой на борт не пустили. Одно неловкое движение - и можно повредить кожаную обшивку или полировку. Любая царапина обойдётся компании в 50 тысяч долларов. Дело в том, что самолёт не тестовый, а уже продан в Китай.Внутри даже столики из самого дорогого эбенового чёрного дерева. Для Красноярска такая роскошь, возможно, будет доступна. Но пока "Пилатус" попал сюда случайно - из Москвы, где выставлялся на авиасалоне МАКС, по дороге в Китай. Вадим КУЛИКОВ











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