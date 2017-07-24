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24.07.17 17:22 Ремонтные работы на проспекте Мира отстают от графика





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"В 20-х числах июля подрядчик должен был уйти с участка, который сейчас перекрыт от - Каратанова до Парижской Коммуны, но там до сих пор идут работы с ливневой канализацией; тому есть объективные причины, однако подрядчику выдано предписание ускориться, однако не в ущерб качеству", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.







Дорогу на проспекте Мира - от Диктатуры пролетариата до Горького - сегодня не закрыли на ремонт, как обещали. В департаменте городского хозяйства "Вестям" рассказали, что подрядчик не готов выйти сразу на два объекта, не теряя в качестве выполняемых работ. Сначала компания должна закончить ремонт проезжей части от Каратанова до Парижской Коммуны, а уже потом работать дальше. Таково заключение экспертной проверки. Подрядчик отстаёт от графика работ минимум на неделю. Работы затягиваются из-за устройства ливневой канализации."В 20-х числах июля подрядчик должен был уйти с участка, который сейчас перекрыт от - Каратанова до Парижской Коммуны, но там до сих пор идут работы с ливневой канализацией; тому есть объективные причины, однако подрядчику выдано предписание ускориться, однако не в ущерб качеству", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.











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