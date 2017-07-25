НОВОСТИ | Общество













25.07.17 11:40 Красноярск окутал густой туман





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"В аэропорту Емельяново были задержаны 16 авиарейсов - 7 на вылет и 9 на прилёт. Причина задержки - метеоусловия в аэропорту Емельяново. Что касается рейсов, задержанных на вылет из Красноярска, выполнены пять рейсов. Оставшиеся два рейса обслуживаются и готовятся к вылету. Рейс в Санкт-Петербург вылетит в 21:30, в Москву - в 22:30", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.



Нам удалось связаться с одним из пассажиров, застрявших в аэропорту. Самолёт Николая должен был вылететь в Москву в семь часов утра, но его отложили как минимум до 22:30. А клиентов в авиакомпании долгое время просто игнорировали.



"В пять утра люди приехали на регистрацию. Многим же не только до Москвы надо долететь. Они брали билеты за полгода, чтобы отдохнуть спокойно, поехать на юг через Москву. Задержали рейс, и как им действовать дальше? Красноярск - очень большой российский город, развивающийся, и такие инциденты происходят. Очень обидно", - сказал Николай.





Туман парализовал работу аэропорта "Емельяново". Накануне в городе прошёл дождь и уже сегодня утром все районы Красноярска и пригород заволокло густым туманом. Он был настолько плотным, что сильно осложнил работу воздушной гавани. Несколько самолётов не смогли приземлиться и улетели на посадку на соседние аэродромы - в Абакан, Новосибирск и Кемерово. А вот борт авиакомпании "Ямал" всё же приземлился в густой туман. Надо ли было так рисковать, сейчас обсуждают перепуганные пассажиры. Из-за тумана несколько рейсов из Красноярска с самого утра вынуждены дожидаться вылета."В аэропорту Емельяново были задержаны 16 авиарейсов - 7 на вылет и 9 на прилёт. Причина задержки - метеоусловия в аэропорту Емельяново. Что касается рейсов, задержанных на вылет из Красноярска, выполнены пять рейсов. Оставшиеся два рейса обслуживаются и готовятся к вылету. Рейс в Санкт-Петербург вылетит в 21:30, в Москву - в 22:30", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.Нам удалось связаться с одним из пассажиров, застрявших в аэропорту. Самолёт Николая должен был вылететь в Москву в семь часов утра, но его отложили как минимум до 22:30. А клиентов в авиакомпании долгое время просто игнорировали."В пять утра люди приехали на регистрацию. Многим же не только до Москвы надо долететь. Они брали билеты за полгода, чтобы отдохнуть спокойно, поехать на юг через Москву. Задержали рейс, и как им действовать дальше? Красноярск - очень большой российский город, развивающийся, и такие инциденты происходят. Очень обидно", - сказал Николай.







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