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25.07.17 17:21 В Емельянове средь бела дня устроили отстрел бездомных собак



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По словам Татьяны Кинёвой, под её окнами разыгралась настоящая бойня. Специалисты по отлову собак вместо сачков использовали винтовки. Вели огонь прямо из движущейся машины. Стреляли хоть и дротиками со снотворным, но оставили после себя два трупа. Окровавленная туша лежала у одного из подъездов, пока её не похоронили местные жители. Расправу видели и маленькие дети.

В этом дворе живёт стая из семи прикормленных особей. Жители дома с ними настолько сроднились, что собаки охраняют их машины по ночам лучше всякой сигнализации. Начинают лаять, когда сюда заходят чужаки. Однако такому соседству рады не все. Громкий лай многим мешает спать после заката, а днём дикая свора пристаёт к детям.

В администрации района рассказывают, что звероловы получили заявку от местных жителей. Хотя выбрали неудачное время для работы. "Подрядная организация, занимающаяся отловом животных, должна не только по правилам, но и по моральным соображениям проводить эти работы, когда на улицах мало народу, когда нет детей", - отметила пресс-секретарь администрации Емельяновского района Ирина Белова.

Всего Емельяновский бюджет потратит более 700 тысяч на ликвидацию бродячей угрозы. У магазинов псы пытаются отобрать сумки с продуктами, а в Солонцах покусали школьника. В рамках госконтракта до конца года уничтожат почти 500 особей.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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