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25.07.17 17:23 Жителя Махачкалы осудили за подрыв автоколонны с красноярскими полицейскими





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Ответственность за подрыв автоколонны взяла на себя группа, связанная с запрещённым в России ИГИЛ. Фигурантом дела стал Хайрул Асхабалиев. За участие в подрыве суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Ещё одного террориста на 6 лет колонии общего режима осудили в мае.







Суд Махачкалы приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя за подрыв автоколонны с красноярскими бойцами. Напомним, теракт произошёл 29 марта 2016 года на трассе "Кавказ" возле посёлка Хушет. Правоохранители возвращались с дежурства на одном из постов Махачкалы. Произошёл подрыв двух автомобилей. Основной удар пришелся на бронированный "Урал". Погиб 35-летний старший лейтенант полиции Игорь Муценик. Его похоронили на Аллее славы на Бадалыке.Ответственность за подрыв автоколонны взяла на себя группа, связанная с запрещённым в России ИГИЛ. Фигурантом дела стал Хайрул Асхабалиев. За участие в подрыве суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Ещё одного террориста на 6 лет колонии общего режима осудили в мае.







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