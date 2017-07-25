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|25.07.17 17:28 На стадионе "Енисей" установлена первая кровельная арка
Установлена первая арка для кровли стадиона "Енисей". Конструкция таких размеров впервые устанавливается в России: расстояние между точками опоры около 100 метров. Арка собирается из двух половин, вес каждой 47 тонн, и таких конструкций будет девять. Монтаж завершат в октябре 17 года.
Напомним, строительство объекта началось в марте. Уже выполнены демонтажные и земляные работы, забиты сваи, готов фундамент. Сейчас монтируют металлоконструкции, устанавливают монолитные опоры. Все работы завершат в ноябре 18 года. Комплекс предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом Всемирной зимней Универсиады.
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