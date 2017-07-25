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25.07.17 17:25 В Красноярске приняли резолюцию по защите прав обманутых дольщиков





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"Созданная в соответствии с постановлением правительства края в 2010 году межведомственная комиссия по координации вопросов долевого строительства с 2014 года до апреля 2016 года какие-либо полномочия не реализовывала", - сообщил начальник управления прокуратуры Красноярского края Сергей Дябкин.



Доверия к представителям городской власти у обманутых инвесторов ещё меньше. Комиссию по градостроительной политике в горсовете, которая в том числе рассматривает проблемы долевого строительства, возглавляет... недобросовестный застройщик. Из-за



"Забегали все: губернатор, департамент горхозяйства, мэр, горсовет. Бегают все, кроме господина Турова, кроме ПСК "Союз". Всех это заботит, кроме него. Подобные выходки, неважно, депутат ты или кто, будут пресечены. И с депутата спрос гораздо выше, чем с простого предпринимателя", - сказал председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков.



Другой народный избранник Геннадий Торгунаков также не выполнил своих обязательств. Его дольщики живут



По итогам публичных слушаний была принята резолюция. Пока это черновой вариант документа, но всё-таки уже шаг в сторону защиты прав дольщиков. Первым пунктом резолюции является составление чёткого графика решения проблем дольщиков по каждому объекту. По поручению президента такой план по каждой трудной стройке необходимо составить до 1 августа. До этой даты осталась ровно неделя, и краевому правительству придётся сильно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом.





На публичных слушаниях сегодня обсуждают, как обманутым дольщикам получить долгожданное жильё. Сейчас в Красноярском крае десятки проблемных строек. Среди вариантов решения: делать это за счёт самих дольщиков или за средства бюджета - то есть за деньги других налогоплательщиков. Кризис на рынке долевого строительства в регионе случается не впервые и очередного удара для дольщиков можно было избежать. По результатам проверки прокуратуры всё это время государственный контроль в сфере долевого строительства осуществляется ненадлежащим образом."Созданная в соответствии с постановлением правительства края в 2010 году межведомственная комиссия по координации вопросов долевого строительства с 2014 года до апреля 2016 года какие-либо полномочия не реализовывала", - сообщил начальник управления прокуратуры Красноярского края Сергей Дябкин.Доверия к представителям городской власти у обманутых инвесторов ещё меньше. Комиссию по градостроительной политике в горсовете, которая в том числе рассматривает проблемы долевого строительства, возглавляет... недобросовестный застройщик. Из-за долгов строительной компании Юрия Турова перед энергетиками дом хотят продать с молотка, оставив дольщиков ни с чем."Забегали все: губернатор, департамент горхозяйства, мэр, горсовет. Бегают все, кроме господина Турова, кроме ПСК "Союз". Всех это заботит, кроме него. Подобные выходки, неважно, депутат ты или кто, будут пресечены. И с депутата спрос гораздо выше, чем с простого предпринимателя", - сказал председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков.Другой народный избранник Геннадий Торгунаков также не выполнил своих обязательств. Его дольщики живут в палатках перед недостроем. "Геннадий Григорьевич, это на вашей совести. Тем более вы - заместитель председателя по градостроительной деятельности Турова, который только что прозвучал. Вот такая у нас градостроительная политика. У меня единственная возможность вам привет передать от всех. Я вам передаю привет от всех дольщиков", - сказала обманутый дольщик ул. Грунтовая, 28-А Галина Половкова.По итогам публичных слушаний была принята резолюция. Пока это черновой вариант документа, но всё-таки уже шаг в сторону защиты прав дольщиков. Первым пунктом резолюции является составление чёткого графика решения проблем дольщиков по каждому объекту. По поручению президента такой план по каждой трудной стройке необходимо составить до 1 августа. До этой даты осталась ровно неделя, и краевому правительству придётся сильно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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