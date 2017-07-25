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НОВОСТИ | Общество





25.07.17 17:25 В Красноярске приняли резолюцию по защите прав обманутых дольщиков



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На публичных слушаниях сегодня обсуждают, как обманутым дольщикам получить долгожданное жильё. Сейчас в Красноярском крае десятки проблемных строек. Среди вариантов решения: делать это за счёт самих дольщиков или за средства бюджета - то есть за деньги других налогоплательщиков. Кризис на рынке долевого строительства в регионе случается не впервые и очередного удара для дольщиков можно было избежать. По результатам проверки прокуратуры всё это время государственный контроль в сфере долевого строительства осуществляется ненадлежащим образом.

"Созданная в соответствии с постановлением правительства края в 2010 году межведомственная комиссия по координации вопросов долевого строительства с 2014 года до апреля 2016 года какие-либо полномочия не реализовывала", - сообщил начальник управления прокуратуры Красноярского края Сергей Дябкин.

Доверия к представителям городской власти у обманутых инвесторов ещё меньше. Комиссию по градостроительной политике в горсовете, которая в том числе рассматривает проблемы долевого строительства, возглавляет... недобросовестный застройщик. Из-за долгов строительной компании Юрия Турова перед энергетиками дом хотят продать с молотка, оставив дольщиков ни с чем.

"Забегали все: губернатор, департамент горхозяйства, мэр, горсовет. Бегают все, кроме господина Турова, кроме ПСК "Союз". Всех это заботит, кроме него. Подобные выходки, неважно, депутат ты или кто, будут пресечены. И с депутата спрос гораздо выше, чем с простого предпринимателя", - сказал председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков.

Другой народный избранник Геннадий Торгунаков также не выполнил своих обязательств. Его дольщики живут в палатках перед недостроем. "Геннадий Григорьевич, это на вашей совести. Тем более вы - заместитель председателя по градостроительной деятельности Турова, который только что прозвучал. Вот такая у нас градостроительная политика. У меня единственная возможность вам привет передать от всех. Я вам передаю привет от всех дольщиков", - сказала обманутый дольщик ул. Грунтовая, 28-А Галина Половкова.

По итогам публичных слушаний была принята резолюция. Пока это черновой вариант документа, но всё-таки уже шаг в сторону защиты прав дольщиков. Первым пунктом резолюции является составление чёткого графика решения проблем дольщиков по каждому объекту. По поручению президента такой план по каждой трудной стройке необходимо составить до 1 августа. До этой даты осталась ровно неделя, и краевому правительству придётся сильно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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