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26.07.17 11:55 В Красноярске прошёл творческий вечер памяти Владимира Высоцкого





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- Очень люблю песни Высоцкого, это песни нашей молодости. Это правда жизни. Пели, поют и будут петь!



- Творчество Высоцкого для меня не просто слова, я по-настоящему его фанатка. И возраст не показатель: он поёт о вещах, которые может понять каждый.



Фестиваль "Красноярск поёт Высоцкого" проходит каждое лето с 2005 года. Так поклонники отдают дань уважения любимому артисту - исполнилось 37 лет со дня его гибели. Известные красноярские вокалисты, барды, музыкальные группы, а также гости фестиваля из других городов - всего около 30 коллективов исполнили знаменитые и редкие песни Высоцкого, причём в разных жанрах и стилях.



"Аранжировки делаем новые. Тем более мы в Красноярске представляем рок-культуру, и именно в эту рок-культуру мы переносим некоторые его произведения. Вроде получается. Творчество Высоцкого не просто живёт, оно процветает и развивается в разных стилях", - рассказал участник музыкальной группы "Второе дыхание" Константин Дайнеко.



На фестивале стартовал сбор средств на памятник Владимиру Высоцкому в Красноярске. На монумент необходимо порядка 8 миллионов рублей. Его установят на левобережной набережной,





На фестиваль "Красноярск поёт Высоцкого" пришли тысячи поклонников актёра, поэта и певца. Многие приехали на концерт из других городов. Такой ажиотаж в очередной раз подтверждает, что популярность песен Высоцкого не угасает. Пели все - так сказать, "всем миром".Фестиваль "Красноярск поёт Высоцкого" проходит каждое лето с 2005 года. Так поклонники отдают дань уважения любимому артисту - исполнилось 37 лет со дня его гибели. Известные красноярские вокалисты, барды, музыкальные группы, а также гости фестиваля из других городов - всего около 30 коллективов исполнили знаменитые и редкие песни Высоцкого, причём в разных жанрах и стилях."Аранжировки делаем новые. Тем более мы в Красноярске представляем рок-культуру, и именно в эту рок-культуру мы переносим некоторые его произведения. Вроде получается. Творчество Высоцкого не просто живёт, оно процветает и развивается в разных стилях", - рассказал участник музыкальной группы "Второе дыхание" Константин Дайнеко.На фестивале стартовал сбор средств на памятник Владимиру Высоцкому в Красноярске. На монумент необходимо порядка 8 миллионов рублей. Его установят на левобережной набережной, эскиз уже существует, он согласован с городским советом. Владислав ТАМОШАУСКАС











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