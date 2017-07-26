НОВОСТИ | Общество













26.07.17 17:20 В Красноярске закроют для движения часть Коммунального моста над Абаканской протокой





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"Это несколько увеличит время поездки, но даст возможность существенно снизить динамические нагрузки на мостовую часть моста, необходимые для набора прочности бетона, который будет заливаться в ночь, и конструкции самого мостового сооружения", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.







Из-за ремонта в Красноярске полностью закроют для транспорта Коммунальный мост над Абаканской протокой - об этом рассказали в департаменте городского хозяйства. Движение по переправе будет полностью остановлено поздним вечером 27 июля на всю ночь. Будут дежурить экипажи полицейских. Утром 28 июля движение по мосту для общественного транспорта и машин спецслужб откроют вновь, вот только двигаться по нему будет разрешено со скоростью не более 5 километров в час. Ожидается, что подобные перекрытия будут проводить на мосту ещё не раз."Это несколько увеличит время поездки, но даст возможность существенно снизить динамические нагрузки на мостовую часть моста, необходимые для набора прочности бетона, который будет заливаться в ночь, и конструкции самого мостового сооружения", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.











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