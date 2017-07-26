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НОВОСТИ | Общество





26.07.17 20:53 В Красноярском крае открылся мемориал погибших сотрудников заповедников и нацпарков



Фото
На кордоне Шугур, в одной из самых труднодоступных частей Саяно-Шушенского заповедника, редко собирается такое большое количество людей. Сегодня именно здесь открывается единственный в России "Мемориал памяти", посвящённый погибшим сотрудникам национальных парков и заповедников. Возложить цветы приехали руководители крупных заповедных территорий со всей страны, а также министр природных ресурсов и экологии.

На месте будущего мемориала провели субботник в рамках всероссийского экомарафона En+ Group "360 минут", он является частью комплексной программы компании по защите озера Байкал и заповедных территорий. В рамках экомарафона проходят сотни мероприятий - экологические, культурные и просветительские. География проекта широка - от Кавказа до Дальнего Востока. Сотрудники заповедника рассказывают: их работа только кажется спокойной. На самом деле она таит в себе много сложностей.

"Всякое бывает: непогода, медведи, браконьеры нападают. Работа очень рискованная и опасная", - рассказал сотрудник Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев.

Среди горного хребта Саян теперь установлены поклонный крест, колокол и мемориальная доска. На ней 57 имён. За каждой табличкой - жизнь, которая была отдана за сохранение природы.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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