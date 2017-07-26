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26.07.17 20:50 В Красноярске прошло совещание по вопросам господдержки производителей





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Именно такие предприятия, разрабатывающие прорывные технологии, смогут в ближайшие годы получать помощь от властей. Вопросы господдержки производителей обсуждали члены правительства края и руководители крупных производственных площадок на совещании с губернатором.



"Все действующие сферы производства находятся на стадии роста, в фазе развития. Следовательно, нам невозможно вести какую-то избирательную промышленную политику - это поддерживаем, а это уже себя исчерпало", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский



От успешной работы промышленников зависит комфортная жизнь людей и инвестиционная привлекательность края, поэтому важно усилить работу внутри правительства, чтобы крупные и малые предприятия чувствовали поддержку. "Рассматривали все предприятия - как якорные, крупнейшие, начиная от "Норникеля" и "Радиосвязи" и кончая малым и средним бизнесом, который также должен быть вовлечён в эту цепочку. Важно развивать внутрирегиональные кооперационные связи", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.



Поддержка производств поможет в создании новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет. Сейчас производственный сектор наполняет краевой бюджет примерно наполовину. Налоговые отчисления за год составляют около 100 миллиардов рублей. В ближайшие три года эту сумму руководство края планирует увеличить. Комплексный план первоочередных мер для совершенствования промышленной политики края должны представить губернатору до 15 августа.





Красноярское предприятие "Радиосвязь" поставляет для российской армии устройства связи. Наша электроника может работать глубоко под водой и высоко в космосе. Вместе с тем уделяют внимание и медицинскому производству. "Очень много механических устройств, которые позволяют производить реабилитацию больных после инсульта и травм, всё это мы очень просто можем делать в технологии цеха печатных плат", - пояснил главный технолог ОАО "НПП "Радиосвязь" Александр Стреж.Именно такие предприятия, разрабатывающие прорывные технологии, смогут в ближайшие годы получать помощь от властей. Вопросы господдержки производителей обсуждали члены правительства края и руководители крупных производственных площадок на совещании с губернатором."Все действующие сферы производства находятся на стадии роста, в фазе развития. Следовательно, нам невозможно вести какую-то избирательную промышленную политику - это поддерживаем, а это уже себя исчерпало", - отметил губернатор Красноярского края Виктор ТолоконскийОт успешной работы промышленников зависит комфортная жизнь людей и инвестиционная привлекательность края, поэтому важно усилить работу внутри правительства, чтобы крупные и малые предприятия чувствовали поддержку. "Рассматривали все предприятия - как якорные, крупнейшие, начиная от "Норникеля" и "Радиосвязи" и кончая малым и средним бизнесом, который также должен быть вовлечён в эту цепочку. Важно развивать внутрирегиональные кооперационные связи", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.Поддержка производств поможет в создании новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет. Сейчас производственный сектор наполняет краевой бюджет примерно наполовину. Налоговые отчисления за год составляют около 100 миллиардов рублей. В ближайшие три года эту сумму руководство края планирует увеличить. Комплексный план первоочередных мер для совершенствования промышленной политики края должны представить губернатору до 15 августа. Роман РЫКОВ











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