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| НОВОСТИ | Экономика
|26.07.17 20:50 В Красноярске прошло совещание по вопросам господдержки производителей
Красноярское предприятие "Радиосвязь" поставляет для российской армии устройства связи. Наша электроника может работать глубоко под водой и высоко в космосе. Вместе с тем уделяют внимание и медицинскому производству. "Очень много механических устройств, которые позволяют производить реабилитацию больных после инсульта и травм, всё это мы очень просто можем делать в технологии цеха печатных плат", - пояснил главный технолог ОАО "НПП "Радиосвязь" Александр Стреж.
Именно такие предприятия, разрабатывающие прорывные технологии, смогут в ближайшие годы получать помощь от властей. Вопросы господдержки производителей обсуждали члены правительства края и руководители крупных производственных площадок на совещании с губернатором.
"Все действующие сферы производства находятся на стадии роста, в фазе развития. Следовательно, нам невозможно вести какую-то избирательную промышленную политику - это поддерживаем, а это уже себя исчерпало", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
От успешной работы промышленников зависит комфортная жизнь людей и инвестиционная привлекательность края, поэтому важно усилить работу внутри правительства, чтобы крупные и малые предприятия чувствовали поддержку. "Рассматривали все предприятия - как якорные, крупнейшие, начиная от "Норникеля" и "Радиосвязи" и кончая малым и средним бизнесом, который также должен быть вовлечён в эту цепочку. Важно развивать внутрирегиональные кооперационные связи", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.
Поддержка производств поможет в создании новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет. Сейчас производственный сектор наполняет краевой бюджет примерно наполовину. Налоговые отчисления за год составляют около 100 миллиардов рублей. В ближайшие три года эту сумму руководство края планирует увеличить. Комплексный план первоочередных мер для совершенствования промышленной политики края должны представить губернатору до 15 августа.
Роман РЫКОВ
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