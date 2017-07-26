ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





26.07.17 20:50 В Красноярске прошло совещание по вопросам господдержки производителей



Фото
Красноярское предприятие "Радиосвязь" поставляет для российской армии устройства связи. Наша электроника может работать глубоко под водой и высоко в космосе. Вместе с тем уделяют внимание и медицинскому производству. "Очень много механических устройств, которые позволяют производить реабилитацию больных после инсульта и травм, всё это мы очень просто можем делать в технологии цеха печатных плат", - пояснил главный технолог ОАО "НПП "Радиосвязь" Александр Стреж.

Именно такие предприятия, разрабатывающие прорывные технологии, смогут в ближайшие годы получать помощь от властей. Вопросы господдержки производителей обсуждали члены правительства края и руководители крупных производственных площадок на совещании с губернатором.

"Все действующие сферы производства находятся на стадии роста, в фазе развития. Следовательно, нам невозможно вести какую-то избирательную промышленную политику - это поддерживаем, а это уже себя исчерпало", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский

От успешной работы промышленников зависит комфортная жизнь людей и инвестиционная привлекательность края, поэтому важно усилить работу внутри правительства, чтобы крупные и малые предприятия чувствовали поддержку. "Рассматривали все предприятия - как якорные, крупнейшие, начиная от "Норникеля" и "Радиосвязи" и кончая малым и средним бизнесом, который также должен быть вовлечён в эту цепочку. Важно развивать внутрирегиональные кооперационные связи", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.

Поддержка производств поможет в создании новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет. Сейчас производственный сектор наполняет краевой бюджет примерно наполовину. Налоговые отчисления за год составляют около 100 миллиардов рублей. В ближайшие три года эту сумму руководство края планирует увеличить. Комплексный план первоочередных мер для совершенствования промышленной политики края должны представить губернатору до 15 августа.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.