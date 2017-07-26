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26.07.17 17:23 В Красноярске начинается реконструкция левобережной набережной



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Реконструкция красноярской набережной начнётся на этой неделе. Контракт с подрядчиком заключён, компании нужно провести первый этап работ за 58 дней. В этот срок должны успеть отремонтировать ямы на асфальте, построить удобные спуски к воде, на месте парковки разбить ландшафтный парк, поставить новые фонари и так далее.

Времени мало, но как рассказал подрядчик, уже два дня он не может начать работы, потому что нет ордера на их проведение. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, узнав об этом, наказал чиновникам решить вопрос до вечера, глава также подчеркнул - полностью набережную закрывать для пешеходов нельзя, работать нужно поэтапно. Подрядчик пообещал учесть все пожелания, хотя, по его словам, срок всё-таки может затянуться.

"Технически это сделать возможно, но есть опасения, что помещает погода и появятся какие-то моменты при проведении земляных работ, которые могут нас задержать", - пояснил директор компании-подрядчика Сергей Монастыршин.

Как набережная будет преображаться, что сделают в первую очередь - расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.









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