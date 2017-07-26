НОВОСТИ | Происшествия













26.07.17 17:10 За сутки в водоёмах края утонули трое детей





Фото



"Главное управление МВД России по Красноярскому краю рекомендует родителям не оставлять своих детей без присмотра даже на короткий период времени. Обязательно проводить инструктажи, не отпускать одних купаться на водоёмы", - напомнила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.







В Красноярском крае всего за день утонули трое детей. Об этом сообщают в полиции. В Енисейске накануне погиб 9-летний мальчик. Он пытался спасти свою сестру, но не сумел. Оба не выжили. Сегодня в полиции рассказали, что в этот же день в Ачинском районе около деревни Каменка утонула 11-летняя школьница. Во всех случаях дети купались без сопровождения взрослых. По данным полиции, с начала года на воде погибло 13 детей."Главное управление МВД России по Красноярскому краю рекомендует родителям не оставлять своих детей без присмотра даже на короткий период времени. Обязательно проводить инструктажи, не отпускать одних купаться на водоёмы", - напомнила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













