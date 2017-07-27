НОВОСТИ | Общество













27.07.17 09:00 Жильцы красноярских новостроек недовольны соседством с бывшими детдомовцами





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- Это ад! Дети неуправляемые здесь: пьянки, крики под окнами, полицию вызываем. Хочу продавать, но не знаю, как это будет.



Жители рассказывают, некоторые сироты, чтобы не работать, съезжаются по 5-6 человек в одну квартиру, остальные сдают, живут за счёт аренды.



- Никто не говорит, что они все не работают, но большинство из них стараются не работать. Знакомые снимали там квартиру и съехали через месяц, потому что каждую ночь шум, гам.



По словам психологов, дело в системе адаптации, которой нет. Непривыкшие к своему, не знающие, как обращаться с деньгами, самостоятельно ходить к врачу или в магазин, бывшие детдомовцы живут как умеют.



"Выходят после детского дома на свободу, условно говоря, они подчинены сами себе. Когда собираются таких детей очень много, они устанавливают свои порядки, которые отличаются от общепринятых. Проблема, на которую надо выделять много средств и сил, чтобы таких детей адаптировать", - пояснила практический психолог Ксения Познанская.



Вопрос деликатный, нужен индивидуальный подход. Сейчас всё крайне формально - ко взрослым детдомовцам иногда заходят, задают стандартные вопросы, на этом помощь заканчивается. А квартиры закупают исходя из логики - по стандартам и дешевле. "Федеральный закон никак эту ситуацию не регулирует. Предоставляем квартиры детям-сиротам, при этом их местоположение - в одном доме квартиры будут или в двух домах, или как-то скученно это всё будет, к сожалению, законодатель не предусмотрел", - пояснила пресс-секретарь департамент градостроительства администрации Красноярска Оксана Покаместова.



В доме на Норильской больше ста квартир передадут детдомовцам. Узнав об этом, многие пытаются сдать жильё или быстро продать. Ведь из-за такой репутации оно дешевеет. Впрочем, некоторые настроены оптимистично.



Страдают в этой ситуации больше всего сами сироты. Их уже бросили один раз и сейчас происходит то же самое - система вроде бы есть, но выстроена она таким образом, что найти себя в обществе сейчас могут единицы.





Подъездные двери разбиты, лампочки вырваны, красноречивые объявления - выпивать возле лифта запрещено. У этой новостройки в Солнечном все признаки неблагополучного здания, более 200 квартир здесь принадлежат бывшим воспитанникам детского дома.Жители рассказывают, некоторые сироты, чтобы не работать, съезжаются по 5-6 человек в одну квартиру, остальные сдают, живут за счёт аренды.По словам психологов, дело в системе адаптации, которой нет. Непривыкшие к своему, не знающие, как обращаться с деньгами, самостоятельно ходить к врачу или в магазин, бывшие детдомовцы живут как умеют."Выходят после детского дома на свободу, условно говоря, они подчинены сами себе. Когда собираются таких детей очень много, они устанавливают свои порядки, которые отличаются от общепринятых. Проблема, на которую надо выделять много средств и сил, чтобы таких детей адаптировать", - пояснила практический психолог Ксения Познанская.Вопрос деликатный, нужен индивидуальный подход. Сейчас всё крайне формально - ко взрослым детдомовцам иногда заходят, задают стандартные вопросы, на этом помощь заканчивается. А квартиры закупают исходя из логики - по стандартам и дешевле. "Федеральный закон никак эту ситуацию не регулирует. Предоставляем квартиры детям-сиротам, при этом их местоположение - в одном доме квартиры будут или в двух домах, или как-то скученно это всё будет, к сожалению, законодатель не предусмотрел", - пояснила пресс-секретарь департамент градостроительства администрации Красноярска Оксана Покаместова.В доме на Норильской больше ста квартир передадут детдомовцам. Узнав об этом, многие пытаются сдать жильё или быстро продать. Ведь из-за такой репутации оно дешевеет. Впрочем, некоторые настроены оптимистично.Страдают в этой ситуации больше всего сами сироты. Их уже бросили один раз и сейчас происходит то же самое - система вроде бы есть, но выстроена она таким образом, что найти себя в обществе сейчас могут единицы. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

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