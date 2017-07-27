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27.07.17 09:12 Антон и Виктория Макарские дали концерт в красноярской колонии





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В зале нет свободных мест. Событие для исправительного учреждения фантастическое. Зрители вместе поют, смеются и плачут. Атмосфера такая, что тают сердца не только у осуждённых, но и у сотрудников охраны.



Своё выступление звёздная чета назвала "Живые". Не только потому, что их концерт построен на пении без фонограмм. Выход на сцену наполнен искренним и открытым общением.



Благотворительные выступления Антон и Виктория Макарские называют долгом для каждого артиста. Ведь нет ничего приятней, чем помочь всем присутствующим хотя бы на час забыть о своих проблемах и жизненных трудностях.





В коридорах колонии №22 ни души. Не только осуждённые, но и сотрудники в этом зале. Сегодня здесь звезда российского масштаба - Антон Макарский вместе с супругой.В зале нет свободных мест. Событие для исправительного учреждения фантастическое. Зрители вместе поют, смеются и плачут. Атмосфера такая, что тают сердца не только у осуждённых, но и у сотрудников охраны.Своё выступление звёздная чета назвала "Живые". Не только потому, что их концерт построен на пении без фонограмм. Выход на сцену наполнен искренним и открытым общением.Благотворительные выступления Антон и Виктория Макарские называют долгом для каждого артиста. Ведь нет ничего приятней, чем помочь всем присутствующим хотя бы на час забыть о своих проблемах и жизненных трудностях. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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