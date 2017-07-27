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Падение строительного крана на ул. Киренского



27.07.17 11:40 К падению строительного крана на Киренского привели действия крановщицы





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Напомним, ЧП произошло 8 мая на улице Киренского. Вечером поднялся сильный ветер - до 25 метров, с дождём. Кран упал со стройплощадки на дома частного сектора и чуть не придавил пассажирский автобус. Люди не пострадали.







Упавший на улицу Киренского башенный кран не закрепила крановщица, заявили в прокуратуре. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины, которая нарушила технику безопасности. А прокуратура привлечёт к административной ответственности гендиректора и других руководителей компании "Культбытстрой". За падение тяжёлой конструкции на проезжую часть и фуру дальнобойщика им может грозить штраф до 30 тысяч рублей.Напомним, ЧП произошло 8 мая на улице Киренского. Вечером поднялся сильный ветер - до 25 метров, с дождём. Кран упал со стройплощадки на дома частного сектора и чуть не придавил пассажирский автобус. Люди не пострадали.









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