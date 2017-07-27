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27.07.17 11:55 Футболисты "Енисея" на домашнем поле обыграли "Оренбург"





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Похоже, в этот момент и было сломлено сопротивление гостей. "Оренбург" до конца встречи так ничего и не сумел противопоставить "Енисею". Счёт к концу игры 2:0. Для красно-синих это триумф, всё-таки третья победа подряд. К слову, на знаковый матч было продано около тысячи билетов. И зрители не разочаровались.



"Хочу поздравить всех ребят и болельщиков. Одержали победу над сильным соперником, который в прошлом году участвовал в РФПЛ. Я считаю, что моя команда сегодня в какой-то степени превзошла соперника и заслуженно победила", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



Для "Оренбурга" ситуация, напротив, выглядит скверно - третье поражение подряд. Главному тренеру остаётся только подводить итоги и делать выводы. "Когда так легко принимаем в свои ворота мячи, потом уже сложно. У нас тоже были голевые моменты, но мы так легко не забиваем", - пояснил главный тренер ФК "Оренбург" Темури Кецбая.



В следующей игре на выезде "Енисей" встретится с "Тамбовом". Это произойдёт уже в ближайшее воскресенье, 30 июля.





Очередная игра ФНЛ и красноярцы на домашнем поле принимают "Оренбург". Хотя вряд ли это можно назвать радушным приёмом. На 15-й минуте мяч в ворота соперников заносит Андрей Козлов. Ещё через пять минут второй гол, и снова отличился Козлов.Похоже, в этот момент и было сломлено сопротивление гостей. "Оренбург" до конца встречи так ничего и не сумел противопоставить "Енисею". Счёт к концу игры 2:0. Для красно-синих это триумф, всё-таки третья победа подряд. К слову, на знаковый матч было продано около тысячи билетов. И зрители не разочаровались."Хочу поздравить всех ребят и болельщиков. Одержали победу над сильным соперником, который в прошлом году участвовал в РФПЛ. Я считаю, что моя команда сегодня в какой-то степени превзошла соперника и заслуженно победила", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.Для "Оренбурга" ситуация, напротив, выглядит скверно - третье поражение подряд. Главному тренеру остаётся только подводить итоги и делать выводы. "Когда так легко принимаем в свои ворота мячи, потом уже сложно. У нас тоже были голевые моменты, но мы так легко не забиваем", - пояснил главный тренер ФК "Оренбург" Темури Кецбая.В следующей игре на выезде "Енисей" встретится с "Тамбовом". Это произойдёт уже в ближайшее воскресенье, 30 июля. Владимир ЖАРИНОВ

















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