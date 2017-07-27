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НОВОСТИ | Экономика





27.07.17 20:50 "Восток-Сибпромтранс" принял пополнение выпускников отраслевых вузов



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Молодые специалисты внимательно наблюдают за работой сложной техники - на таких механизмах им скоро предстоит трудиться. Из вузов в "Восток-Сибпромтранс" берут только лучших, старательных и инициативных. Дмитрий Строкань родом из Казахстана, учился в Омске, а работать будет в Красноярске - мастером по ремонту вагонов. Тут есть перспективы, некоторые специалисты всего за несколько лет сумели сделать завидную карьеру. Нукзар Чкадуа пришёл на предприятие всего 6 лет назад, уже вырос до заместителя начальника депо, от его работы зависит качество ремонтов.

"В ремонте колёсных пар самое интересное в том, что там производится ремонт очень точный, с точностью до тысячных миллиметра, никаких грубых подсчётов, ошибок никаких не должно быть", - рассказал заместитель начальника депо по ремонту вагонов Нукзар Чкадуа.

Молодым специалистам ещё только предстоит постигать все премудрости железнодорожного ремесла. И в "Восток-Сибпромтрансе" уверены: новички должны чётко понимать, что они пришли на работу в компанию с богатой историей.

"Хотелось бы, чтобы после нашей встречи у них появилась уверенность, чтобы у них была цель. Чтобы им захотелось у нас остаться, чтобы было стремление постигать новое", - подчеркнул генеральный директор АО "Восток-Сибпромтранс" Геннадий Лапунов.

Уже сегодня ребята отправятся в подразделения "Восток-Сибпромтранса" в Красноярском крае, Кемеровской и Иркурской областях, в Хакасии.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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