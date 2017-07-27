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27.07.17 17:23 Безопасных и качественных дорог в Красноярском крае станет больше





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"Первые два года мы улучшаем потребительские свойства существующих дорог, чтобы не допустить деградации асфальтобетонного покрытия и максимально восстановить его. А дальше, в 19-25 годах, уже будет акцент на инвестиционные и капиталоёмкие мероприятия, где будет происходить расширение дорог, перевод их из двух- в четырёхполосное исполнение", - пояснил министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.



Все подробности дорожной кампании расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.







В Красноярском крае в самом разгаре ремонтная программа дорожной сети. Только за текущий сезон дорожники должны привести в порядок более 80 участков, на ремонт потратят 2 миллиарда рублей. Всего до 2025 года по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют более 1000 километров асфальта."Первые два года мы улучшаем потребительские свойства существующих дорог, чтобы не допустить деградации асфальтобетонного покрытия и максимально восстановить его. А дальше, в 19-25 годах, уже будет акцент на инвестиционные и капиталоёмкие мероприятия, где будет происходить расширение дорог, перевод их из двух- в четырёхполосное исполнение", - пояснил министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.Все подробности дорожной кампании расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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