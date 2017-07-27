НОВОСТИ | Происшествия













27.07.17 17:20 На севере края горят леса





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"Практически полтора-два месяца не было осадков, высокие температуры, и сегодня в крае 39 пожаров. 16 - наша охраняемая территория, 23 - зона контроля, Эвенкия, где только космомониторинг. Мы порядка 140 человек перебросили туда из южных территорий, так называемое внутрибазовое маневрирование, потому что прогноз не очень утешительный и мы максимальные силы подтягиваем, чтобы справиться с лесными пожарами", - сообщил министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин.







На севере края горят леса. Также горят Ямал, Якутия, Иркутская область. В нашем регионе эксперты зафиксировали самый высокий - пятый класс опасности. Огнём охвачены 87 тысяч гектаров. Причём большая часть - это охраняемая территория. Дым от пожаров разносится на сотни километров. К счастью, угрозы для населённых пунктов пока нет. Основной причиной возгораний специалисты называют сухие грозы."Практически полтора-два месяца не было осадков, высокие температуры, и сегодня в крае 39 пожаров. 16 - наша охраняемая территория, 23 - зона контроля, Эвенкия, где только космомониторинг. Мы порядка 140 человек перебросили туда из южных территорий, так называемое внутрибазовое маневрирование, потому что прогноз не очень утешительный и мы максимальные силы подтягиваем, чтобы справиться с лесными пожарами", - сообщил министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин.







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