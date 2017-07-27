НОВОСТИ | Общество













27.07.17 17:27 Красноярец за свой счёт отремонтировал разбитую дорогу





Фото Видео: www.youtube.com, автор Д.Шилов



Красноярец за свои деньги отремонтировал дорогу, потому что надоело ездить по ямам. Блогер Дмитрий Шилов заявляет, что потратил всего 60 тысяч рублей, чтобы залатать асфальт и убрать ненужный столб, который мешал проезжать машинам. Ремонт произвёл на улице Чайковского.



Процесс мужчина заснял на видео и выложил в сеть. По словам блогера, городские власти обещали навести порядок на этом участке дороги ещё два месяца назад, но ничего не сделали.







Красноярец за свои деньги отремонтировал дорогу, потому что надоело ездить по ямам. Блогер Дмитрий Шилов заявляет, что потратил всего 60 тысяч рублей, чтобы залатать асфальт и убрать ненужный столб, который мешал проезжать машинам. Ремонт произвёл на улице Чайковского.Процесс мужчина заснял на видео и выложил в сеть. По словам блогера, городские власти обещали навести порядок на этом участке дороги ещё два месяца назад, но ничего не сделали.







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