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| НОВОСТИ | Общество
|27.07.17 17:27 Красноярец за свой счёт отремонтировал разбитую дорогу
Видео: www.youtube.com, автор Д.Шилов
Красноярец за свои деньги отремонтировал дорогу, потому что надоело ездить по ямам. Блогер Дмитрий Шилов заявляет, что потратил всего 60 тысяч рублей, чтобы залатать асфальт и убрать ненужный столб, который мешал проезжать машинам. Ремонт произвёл на улице Чайковского.
Процесс мужчина заснял на видео и выложил в сеть. По словам блогера, городские власти обещали навести порядок на этом участке дороги ещё два месяца назад, но ничего не сделали.
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