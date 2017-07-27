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27.07.17 20:45 Четырём пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация





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К слову, за неделю это не первый случай. У двух туристов выявили ОРВИ, ещё у двоих - кишечную инфекцию. Информацию о том, что причиной плохого самочувствия могло стать питание и пострадавших было гораздо больше, в авиакомпании "Пегас Флай" опровергают.



"Первое обращение было, когда ещё только заканчивали обслуживание питания. То есть это точно не из-за питания на борту", - пояснил официальный представитель авиакомпании Дмитрий Зотин.







С курорта на больничную койку. Пассажирам авиарейса Анталия-Красноярск потребовалась госпитализация. В полёте один взрослый и три ребёнка почувствовали недомогание: поднялась температура, тошнота, некоторые даже покрылись сыпью. Экипаж выдал лекарства и маски. После приземления их увезли в БСМП.К слову, за неделю это не первый случай. У двух туристов выявили ОРВИ, ещё у двоих - кишечную инфекцию. Информацию о том, что причиной плохого самочувствия могло стать питание и пострадавших было гораздо больше, в авиакомпании "Пегас Флай" опровергают."Первое обращение было, когда ещё только заканчивали обслуживание питания. То есть это точно не из-за питания на борту", - пояснил официальный представитель авиакомпании Дмитрий Зотин.













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