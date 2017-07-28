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НОВОСТИ | Общество



Огненный шторм

28.07.17 11:33 Канские погорельцы обратились за помощью к президенту



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Сегодня утром в Красноярск из Москвы вернулся представитель погорельцев Канска. Он летал туда, чтобы обратиться за помощью к двум президентам - России и Китая. Анатолий Иванов считает, что местные власти затягивают процесс подготовки погорельцев к зиме. Прошло два месяца после огненного шторма, который уничтожил в Канске около 80 домов. Люди получили по 10, 50 и 100 тысяч рублей на человека, но для восстановления сгоревшего жилья этого явно недостаточно. В общественной приёмной президента России приняли документы, под которыми подписались более 2,5 тысяч жителей пострадавшего города.

"Привела безысходность. Говорили, что деньги есть на восстановление, но их в реальности мы не видели. Накопления свои мы потратили и даже в долги влезли. Администрация на это говорила - подождите неделю, подождите две", - рассказал погорелец из Канска Анатолий Иванов.

С какими жалобами погорельцы пришли к посольству Китая и почему Си Цзиньпин должен заплатить за сгоревшее жильё? Об этом в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".










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