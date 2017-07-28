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НОВОСТИ | Общество





28.07.17 17:24 В красноярских вузах подводят первые итоги приёмной кампании



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Александр Казаков даже не отличник, а 200-балльник. Такой в крае один - два госэкзамена по математике и информатике написал на 100 баллов каждый. Никакой зубрёжки, с 7-го класса глубоко погрузился в предмет и выработал свой метод - решать задачи не стандартно, а творчески.

"Многие задания не просто a+b и получил ответ, там много разных способов, особенно в геометрии. Меня учитель по олимпиадной геометрии не очень любил, потому что я придумываю очень хитрые решения, где много вычислений, но зато правильно", - рассказал абитуриент СФУ Александр Казаков.

В его случае зачисление в престижный математический институт СФУ - ожидаемый результат, но большинство абитуриентов переживали - на что хватит баллов? Многие, поступив, не верят - неужели они будут учиться в этих стенах? На самых популярных факультетах борьба не на шутку - конкурс по 10, 20, а то и 40 человек на место. В красноярском аграрном специальность "землеустройство и кадастры", в Сибирском госуниверситете науки и технологий - информатика и вычислительная техника, красноярский медицинский - лечебное дело и стоматология. Исторический и факультет иностранных языков в педагогическом университете. В СФУ - архитектура, лингвистика, нефтегазовое дело. Абитуриент, рассказывают, год от года становится всё практичнее, например, педагогический выбирают уже не только ради работы в школе.

"Выпускники исторического факультета очень востребованы в органах власти, в политических структурах. Есть направление "политология" - бюджетных мест нет вообще, но мы каждый год набираем группу", - рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии КГПУ им. Астафьева Нина Большакова.

Тем, кто пока не попадает на бюджет, советуют не паниковать, списки рейтингов сейчас раздуты. Количество конкурентов может снизиться само собой, например, кто-то не донесёт оригинал аттестата или выберет для учёбы другой вуз и даже город.

Абитуриенты поступали на несколько направлений; теперь, когда есть рейтинги и картина ясна, они оценивают свои шансы и до 1 августа должны принести оригинал аттестата на выбранную специальность; как правило, идут туда, где прошли на бюджет.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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