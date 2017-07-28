НОВОСТИ | Общество













28.07.17 17:27 В центре Красноярска открылась цветочная ярмарка





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"Люди уже к нам привыкли, ходят третий год сюда. Мы один год ездили по разным районам, это оказалось неудобно и мы решили, что нужно в одном месте каждую неделю. Некоторые приходят просто полюбоваться, получить положительные эмоции", - рассказала садовод-любитель Вера Быкова.



Поставить свой лоток и заработать на продаже выращенных своими руками растений здесь может любой желающий. Сегодня мы насчитали 40 продавцов, в основном это пенсионеры. Кроме того, дачники приходят обменяться опытом. И растения для сада здесь покупать безопаснее, чем на обычном рынке, всегда готовы дать дельный совет.



"Даже если берут кустарники, продавцы сразу спрашивают, в каком месте дача, и тогда уже советуют, какой взять вид. Потому что приживаемость даже в черте города у разных растений разная, а эти проверены нашим климатом", - пояснила сотрудник администрации Центрального района Светлана Зверева.



Сегодня любимое место садоводов-любителей уже закрывается, а вот в следующий раз "Цветочная симфония" откроется в пятницу, 4 августа. Время работы - с 10:00 до 16:00.





Сегодня на ярмарке объявлен день флоксов, поэтому этих цветов здесь изобилие - около ста сортов. И покупателей хватает - базар раскинулся в самом сердце города - в сквере Пушкина на перекрёстке Мира и Кирова."Люди уже к нам привыкли, ходят третий год сюда. Мы один год ездили по разным районам, это оказалось неудобно и мы решили, что нужно в одном месте каждую неделю. Некоторые приходят просто полюбоваться, получить положительные эмоции", - рассказала садовод-любитель Вера Быкова.Поставить свой лоток и заработать на продаже выращенных своими руками растений здесь может любой желающий. Сегодня мы насчитали 40 продавцов, в основном это пенсионеры. Кроме того, дачники приходят обменяться опытом. И растения для сада здесь покупать безопаснее, чем на обычном рынке, всегда готовы дать дельный совет."Даже если берут кустарники, продавцы сразу спрашивают, в каком месте дача, и тогда уже советуют, какой взять вид. Потому что приживаемость даже в черте города у разных растений разная, а эти проверены нашим климатом", - пояснила сотрудник администрации Центрального района Светлана Зверева.Сегодня любимое место садоводов-любителей уже закрывается, а вот в следующий раз "Цветочная симфония" откроется в пятницу, 4 августа. Время работы - с 10:00 до 16:00. Владимир ЖАРИНОВ











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