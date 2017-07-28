НОВОСТИ | Общество













28.07.17 17:20 В центре Красноярска изменится схема движения





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Коммунальный мост полностью закроют для движения автомобилей и автобусов в ночь с 30 на 31 июля. На переправе заливают бетон в пролётные строения, всего их шесть, сейчас работают над вторым; чтобы покрытие застыло без трещин, вводится абсолютное перекрытие движения.



"Перекрываться будет не с 12 часов, а с 22 часов до 6 утра, чтобы у подрядчика было больше времени, за одну смену полностью закончить закладку на одном пролётном строении", - пояснил начальник отдела департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин.









В центре Красноярска изменится схема движения. Улицу Каратанова откроют для сквозного движения через проспект Мира, а следующий перекрёсток проспекта - с улицей 9 Января - сделают тупиковым. Там начнутся ремонтные работы, пока перекрывают движение до 1 августа.Коммунальный мост полностью закроют для движения автомобилей и автобусов в ночь с 30 на 31 июля. На переправе заливают бетон в пролётные строения, всего их шесть, сейчас работают над вторым; чтобы покрытие застыло без трещин, вводится абсолютное перекрытие движения."Перекрываться будет не с 12 часов, а с 22 часов до 6 утра, чтобы у подрядчика было больше времени, за одну смену полностью закончить закладку на одном пролётном строении", - пояснил начальник отдела департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин.











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