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28.07.17 17:23 Красноярцы смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ





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Спецвагон отправился из Владивостока. За пять дней он побывает в 24 городах. В Красноярске акция начнётся на железнодорожном вокзале 29 июля.







В Красноярск прибудет специальный вагон, в котором горожане могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Это совместный проект РЖД и министерства здравоохранения России. Тестирование анонимное. Кроме того, можно получить бесплатную консультацию специалистов.Спецвагон отправился из Владивостока. За пять дней он побывает в 24 городах. В Красноярске акция начнётся на железнодорожном вокзале 29 июля.















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