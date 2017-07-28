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28.07.17 17:22 На красноярском автовокзале произошёл сбой в работе билетных касс





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"Отправление ведётся в штатном порядке, текущая реализация билетов ведётся в штатном порядке, устранить неисправность планируем до конца рабочего дня. Это первая поломка за всю историю работы программного обеспечения", - пояснил юрисконсульт зала автоэкспресса красноярского автовокзала Дмитрий Шукис







Сегодня ночью на красноярском автовокзале произошёл сбой электронной системы, вследствие чего перестали работать билетные кассы. Специалисты рассказали: на работу автовокзала техническая поломка никак не повлияла. Однако пассажиры пока не могут забронировать и приобрести билеты заранее. На месте работают программисты. Система уже частично восстановлена."Отправление ведётся в штатном порядке, текущая реализация билетов ведётся в штатном порядке, устранить неисправность планируем до конца рабочего дня. Это первая поломка за всю историю работы программного обеспечения", - пояснил юрисконсульт зала автоэкспресса красноярского автовокзала Дмитрий Шукис











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