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31.07.17 08:54 В Красноярске прошёл спортивно-музыкальный фестиваль "Звезда Сибири"



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Когда-то на правобережье Красноярска был стадион "Сибирь", о существовании которого мало кто догадывался. Долгое время был в запустении. Теперь здесь Центр технических видов спорта - первый и единственный в крае. Он станет домом для мото- и автоспорта. Будут проводиться картинги, гонки на выживание, зимой - спидвей и так далее. И всё это бесплатно.

"Это будет первый такой стадион в Красноярске. Нигде этого не было, наш будет первый. Я думаю, мы покажем класс. Развитие - это наше будущее. Мы будем включать в будущее детей. Это всё останется не нам, а детям", - подчеркнул президент краевого отделения всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Артём Ломакин.

И смена уже подрастает. На открытии представили молодых байкеров, которые только начинают делать уже достаточно смелые шаги в мотокроссе. Марине 7 лет, любовь к мотоциклам на генном уровне. Её отец - байкер с 25-летним стажем.

"Мне нравится, как мой папа ездит, он байкер. Я тоже захотела, потому что на открытии мотосезона увидела двух мальчиков, которые младшие меня, у них были мотоциклы, и я подумала - может, мне тоже начать кататься и каждый год приезжать на открытие мотосезона", - рассказала байкер Марина Волкова.

А эти трюки исполняют молодые чемпионы различных соревнований. Парням по 17-19 лет. Гвоздём программы стали выступления профессионалов-трюкачей из мототеатра Александра Елагина. Байк-шоу построено на лучших моментах из Севастополя.

Главным событием спортивно-музыкального фестиваля "Звезда Сибири" стал старт мотопробега "На Севастополь!", где 18 августа начнётся масштабный патриотический фестиваль "Русский реактор". Из Красноярска в путешествие отправились 20 байкеров. По дороге они присоединятся к своим братьям - мотоколонна будет длиной 15 километров.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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