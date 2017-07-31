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31.07.17 08:54 В Красноярске прошёл спортивно-музыкальный фестиваль "Звезда Сибири"





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"Это будет первый такой стадион в Красноярске. Нигде этого не было, наш будет первый. Я думаю, мы покажем класс. Развитие - это наше будущее. Мы будем включать в будущее детей. Это всё останется не нам, а детям", - подчеркнул президент краевого отделения всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Артём Ломакин.



И смена уже подрастает. На открытии представили молодых байкеров, которые только начинают делать уже достаточно смелые шаги в мотокроссе. Марине 7 лет, любовь к мотоциклам на генном уровне. Её отец - байкер с 25-летним стажем.



"Мне нравится, как мой папа ездит, он байкер. Я тоже захотела, потому что на открытии мотосезона увидела двух мальчиков, которые младшие меня, у них были мотоциклы, и я подумала - может, мне тоже начать кататься и каждый год приезжать на открытие мотосезона", - рассказала байкер Марина Волкова.



А эти трюки исполняют молодые чемпионы различных соревнований. Парням по 17-19 лет. Гвоздём программы стали выступления профессионалов-трюкачей из мототеатра Александра Елагина. Байк-шоу построено на лучших моментах из Севастополя.



Главным событием спортивно-музыкального фестиваля "Звезда Сибири" стал старт мотопробега "На Севастополь!", где 18 августа начнётся масштабный патриотический фестиваль "Русский реактор". Из Красноярска в путешествие отправились 20 байкеров. По дороге они присоединятся к своим братьям - мотоколонна будет длиной 15 километров.





Когда-то на правобережье Красноярска был стадион "Сибирь", о существовании которого мало кто догадывался. Долгое время был в запустении. Теперь здесь Центр технических видов спорта - первый и единственный в крае. Он станет домом для мото- и автоспорта. Будут проводиться картинги, гонки на выживание, зимой - спидвей и так далее. И всё это бесплатно."Это будет первый такой стадион в Красноярске. Нигде этого не было, наш будет первый. Я думаю, мы покажем класс. Развитие - это наше будущее. Мы будем включать в будущее детей. Это всё останется не нам, а детям", - подчеркнул президент краевого отделения всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Артём Ломакин.И смена уже подрастает. На открытии представили молодых байкеров, которые только начинают делать уже достаточно смелые шаги в мотокроссе. Марине 7 лет, любовь к мотоциклам на генном уровне. Её отец - байкер с 25-летним стажем."Мне нравится, как мой папа ездит, он байкер. Я тоже захотела, потому что на открытии мотосезона увидела двух мальчиков, которые младшие меня, у них были мотоциклы, и я подумала - может, мне тоже начать кататься и каждый год приезжать на открытие мотосезона", - рассказала байкер Марина Волкова.А эти трюки исполняют молодые чемпионы различных соревнований. Парням по 17-19 лет. Гвоздём программы стали выступления профессионалов-трюкачей из мототеатра Александра Елагина. Байк-шоу построено на лучших моментах из Севастополя.Главным событием спортивно-музыкального фестиваля "Звезда Сибири" стал старт мотопробега "На Севастополь!", где 18 августа начнётся масштабный патриотический фестиваль "Русский реактор". Из Красноярска в путешествие отправились 20 байкеров. По дороге они присоединятся к своим братьям - мотоколонна будет длиной 15 километров. Вадим КУЛИКОВ



















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