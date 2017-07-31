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31.07.17 11:39 Заблудившуюся в тайге девочку нашли спустя неделю





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Школьницу искали спецназ и бойцы Росгвардии, родственники и волонтёры - всего 233 человека. Пропавшую обнаружили в 16 километрах от населённого пункта Чиндат в глухой тайге. Девочка сильно истощена; как она сама рассказала, всю неделю питалась ягодами. Состояние здоровья оценивается как стабильное, тем не менее решается вопрос о её транспортировке в Красноярск для осмотра специалистами.







Спустя неделю в тайге нашли пропавшую девочку. 24 июля женщина с двумя дочерьми отправилась в лес за ягодой. Одна из девочек, 14 лет, заблудилась. Это произошло в Тюхтетском районе. На третий день следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Убийство".Школьницу искали спецназ и бойцы Росгвардии, родственники и волонтёры - всего 233 человека. Пропавшую обнаружили в 16 километрах от населённого пункта Чиндат в глухой тайге. Девочка сильно истощена; как она сама рассказала, всю неделю питалась ягодами. Состояние здоровья оценивается как стабильное, тем не менее решается вопрос о её транспортировке в Красноярск для осмотра специалистами.











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