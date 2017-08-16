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НОВОСТИ | Общество





16.08.17 11:40 Бесхозный виадук на Молокова продолжает ветшать



Фото
Этот виадук на улице Молокова был построен в 2003 году вместе с торговым центром АЛПИ, но спустя 10 лет владелец центра обанкротился, а новый хозяин брать конструкцию на баланс отказался. Уже пять лет бесхозная переправа утопает в мусоре, конструкция покрылась коррозией. Даже проверки на техническое состояние не проводят, а значит, заверить, что мост в ближайшее время не рухнет, нельзя. К слову, переправа совсем не пользуется популярностью у пешеходов, в пяти метрах от неё есть зебра. Удобен виадук лишь жителям домов, к которым подходит практически вплотную.

Напомним, ровно год назад с виадука прямо на автомобиль упала часть рекламного щита. К счастью, тогда никто не пострадал. Хрупкую конструкцию из металла и дерева спустя пару дней после ЧП демонтировали. Но вопрос опасности решили не до конца. На виадуке продолжает висеть металлическая конструкция с фонарями. Их в свою очередь удерживают лишь два ржавых шурупа. Один из фонарей уже значительно провисает над дорогой.

Ещё в 2014 году в мэрии мост признали опасным и малодоступным, тогда заговорили о его сносе. Но дальше речей дело не сдвинулось. Действовать начали в прокуратуре и обратились в суд с требованием принудить мэрию взять пешеходный мост на баланс. 1 февраля Фемида поддержала иск.

"До конца августа - к сентябрю мы поставим его на государственный кадастровый учёт. И с этого момента согласно гражданскому кодексу он должен год висеть в публичном пространстве как бесхозный. Если никто права не заявляет, тогда мы его регистрируем в муниципальную собственность", - пояснил заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Максим Несанов.

Таким образом, ещё как минимум год виадук продолжит существовать в запустении.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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