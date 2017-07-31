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31.07.17 11:35 В Красноярске пропал 13-летний подросток





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Однако проведённые мероприятия результатов не дали и сейчас необходима помощь всех горожан, которые что-либо знают о сбежавшем подростке. Поэтому поисковики обратились к нам. Подробнее о поисках расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





В Красноярске уже третью неделю не могут найти Романа Семёнова. Мальчик пропал 12 июля. Ему 13 лет. Ранее поиски велись в закрытом формате, так как подросток неоднократно убегал из дома. Когда так называемые "бегунки" узнают, что их ищут, прячутся ещё сильнее и нужна была информационная тишина.Однако проведённые мероприятия результатов не дали и сейчас необходима помощь всех горожан, которые что-либо знают о сбежавшем подростке. Поэтому поисковики обратились к нам. Подробнее о поисках расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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