В Красноярске уже третью неделю не могут найти Романа Семёнова. Мальчик пропал 12 июля. Ему 13 лет. Ранее поиски велись в закрытом формате, так как подросток неоднократно убегал из дома. Когда так называемые "бегунки" узнают, что их ищут, прячутся ещё сильнее и нужна была информационная тишина.
Однако проведённые мероприятия результатов не дали и сейчас необходима помощь всех горожан, которые что-либо знают о сбежавшем подростке. Поэтому поисковики обратились к нам. Подробнее о поисках расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".