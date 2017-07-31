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31.07.17 11:50 Футболисты "Енисея" на выезде уступили "Тамбову"





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Сейчас красно-синие занимают шестую строчку в турнирной таблице. Восстановить репутацию красноярцы смогут 5 августа в игре со "Спартаком-2".







Футбольный "Енисей" потерпел громкое поражение на выездном матче с "Тамбовом". Игра завершилась с разгромным счётом 5:0, оставив красноярских болельщиков в недоумении. Ведь до этого "Енисей" одержал три победы подряд, в том числе над "Оренбургом" , который в минувшем сезоне играл в Премьер-лиге.Сейчас красно-синие занимают шестую строчку в турнирной таблице. Восстановить репутацию красноярцы смогут 5 августа в игре со "Спартаком-2".











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