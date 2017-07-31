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31.07.17 11:41 Скончалась мать подростка, которого после ДТП спас голландский байкер





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В больнице скончалась мать подростка, которого после ДТП спас мотоциклист из Голландии. "Вести. Красноярск" рассказывали про



В машине оказалась зажата его мать, её вытащили после приезда скорой помощи. Две недели она находилась в коме и скончалась от травмы мозга, не приходя в сознание.







В больнице скончалась мать подростка, которого после ДТП спас мотоциклист из Голландии. "Вести. Красноярск" рассказывали про крупное ДТП в Иланском районе . На трассе столкнулись четыре автомобиля. Свидетелем аварии стал байкер из Голландии Пол ван Хоофф, он первым бросился помогать пострадавшим - заметил и вытащил 17-летнего подростка из искорёженного авто.В машине оказалась зажата его мать, её вытащили после приезда скорой помощи. Две недели она находилась в коме и скончалась от травмы мозга, не приходя в сознание.











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