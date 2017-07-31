В больнице скончалась мать подростка, которого после ДТП спас мотоциклист из Голландии. "Вести. Красноярск" рассказывали про крупное ДТП в Иланском районе. На трассе столкнулись четыре автомобиля. Свидетелем аварии стал байкер из Голландии Пол ван Хоофф, он первым бросился помогать пострадавшим - заметил и вытащил 17-летнего подростка из искорёженного авто.
В машине оказалась зажата его мать, её вытащили после приезда скорой помощи. Две недели она находилась в коме и скончалась от травмы мозга, не приходя в сознание.