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31.07.17 11:47 В Красноярске отметили День военно-морского флота





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"Есть день артиллерии, день авиации, день ВДВ. Их заслуги тоже большие, а флот... Ни одна страна в мире не имеет водных рубежей такой протяжённости. А водные рубежи надо охранять. Агрессоров и сейчас полно. Были, есть и, очевидно, будут", - сказал подполковник морской авиации Иван Тороненко.







Семь футов под килем и попутного ветра. В Красноярске отметили День военно-морского флота. Его по традиции празднуют в последнее воскресенье июля. У культурно-исторического музейного центра, рядом с пароходом "Святитель Николай", прошло торжественное построение моряков с поднятием флага Военно-морского флота России, в память о павших моряках в сражениях Великой Отечественной войны объявили минуту молчания. А ветераны ВМФ дали наставления молодому поколению."Есть день артиллерии, день авиации, день ВДВ. Их заслуги тоже большие, а флот... Ни одна страна в мире не имеет водных рубежей такой протяжённости. А водные рубежи надо охранять. Агрессоров и сейчас полно. Были, есть и, очевидно, будут", - сказал подполковник морской авиации Иван Тороненко.









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