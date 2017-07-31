ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





31.07.17 17:27 В красноярском детсаду родители и дети своими руками обустроили игровую площадку



Фото
Территории детского сада в Покровском позавидуют и взрослые, не то что дети. Трудно представить, но ещё три года назад на этом месте был голый грунт, а теперь такая красота. Всё это ручная работа и сделана совместными усилиями родителей, детей и воспитателей.

Дед и Бабка, Кощей Бессмертный и Баба Яга - во дворе садика живут более 50 скульптур. В том числе огромный корабль - совместное творчество семьи Ивановых. Паруса и флажки сшили мама и бабушка, а каркас сделал папа. Виталий Владимирович работает в полиции, но когда есть свободная минутка, творит ради любимой дочери. Из-под лобзика дощечки отправляются под кисти воспитанников. А в соседнем помещении Инесса Николаевна учит мастерить куклы. Давнее хобби пригодилось в детском саду.

В 47-м детсаду реализуется проект "Наш совместный дворик". Держится затея на энтузиазме родителей и воспитателей. Ещё один пример совместной работы - шикарный сад: его не только высаживали и выращивали родители и дети, но и вместе разрабатывали дизайн. Проект объединяет поколения, учит решать конфликты и лучше понимать друг друга. А также доказывает - абсолютно любое учреждение можно превратить в уютное и красивое, достаточно быть к нему неравнодушным.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.