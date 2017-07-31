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31.07.17 17:27 В красноярском детсаду родители и дети своими руками обустроили игровую площадку





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Дед и Бабка, Кощей Бессмертный и Баба Яга - во дворе садика живут более 50 скульптур. В том числе огромный корабль - совместное творчество семьи Ивановых. Паруса и флажки сшили мама и бабушка, а каркас сделал папа. Виталий Владимирович работает в полиции, но когда есть свободная минутка, творит ради любимой дочери. Из-под лобзика дощечки отправляются под кисти воспитанников. А в соседнем помещении Инесса Николаевна учит мастерить куклы. Давнее хобби пригодилось в детском саду.



В 47-м детсаду реализуется проект "Наш совместный дворик". Держится затея на энтузиазме родителей и воспитателей. Ещё один пример совместной работы - шикарный сад: его не только высаживали и выращивали родители и дети, но и вместе разрабатывали дизайн. Проект объединяет поколения, учит решать конфликты и лучше понимать друг друга. А также доказывает - абсолютно любое учреждение можно превратить в уютное и красивое, достаточно быть к нему неравнодушным.





Территории детского сада в Покровском позавидуют и взрослые, не то что дети. Трудно представить, но ещё три года назад на этом месте был голый грунт, а теперь такая красота. Всё это ручная работа и сделана совместными усилиями родителей, детей и воспитателей.Дед и Бабка, Кощей Бессмертный и Баба Яга - во дворе садика живут более 50 скульптур. В том числе огромный корабль - совместное творчество семьи Ивановых. Паруса и флажки сшили мама и бабушка, а каркас сделал папа. Виталий Владимирович работает в полиции, но когда есть свободная минутка, творит ради любимой дочери. Из-под лобзика дощечки отправляются под кисти воспитанников. А в соседнем помещении Инесса Николаевна учит мастерить куклы. Давнее хобби пригодилось в детском саду.В 47-м детсаду реализуется проект "Наш совместный дворик". Держится затея на энтузиазме родителей и воспитателей. Ещё один пример совместной работы - шикарный сад: его не только высаживали и выращивали родители и дети, но и вместе разрабатывали дизайн. Проект объединяет поколения, учит решать конфликты и лучше понимать друг друга. А также доказывает - абсолютно любое учреждение можно превратить в уютное и красивое, достаточно быть к нему неравнодушным. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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