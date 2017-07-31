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31.07.17 17:21 На улице Дубровинского пьяный водитель въехал в яму





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Сегодня около 6-ти утра пьяный водитель въехал в яму на улице Дубровинского в Красноярске. Это произошло на участке, где меняют теплосети. Автомобиль ВАЗ двигался в сторону Коммунального моста, и знаки о ремонтных работах не стали для водителя поводом остановиться. Он въехал в ограждение и серьёзно повредил своё транспортное средство.



По словам очевидцев, в ранний час на помощь товарищу подоспели друзья. Они вытолкали ВАЗ, а уже в середине дня этот же автомобиль с пьяным 24-летним парнем за рулём задержали на Маркса. Сейчас полицейские разбираются в произошедшем. В том числе уточняют, кто из компании молодых людей управлял машиной во время первого происшествия.







Сегодня около 6-ти утра пьяный водитель въехал в яму на улице Дубровинского в Красноярске. Это произошло на участке, где меняют теплосети. Автомобиль ВАЗ двигался в сторону Коммунального моста, и знаки о ремонтных работах не стали для водителя поводом остановиться. Он въехал в ограждение и серьёзно повредил своё транспортное средство.По словам очевидцев, в ранний час на помощь товарищу подоспели друзья. Они вытолкали ВАЗ, а уже в середине дня этот же автомобиль с пьяным 24-летним парнем за рулём задержали на Маркса. Сейчас полицейские разбираются в произошедшем. В том числе уточняют, кто из компании молодых людей управлял машиной во время первого происшествия.







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