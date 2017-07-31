ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





31.07.17 17:24 Хозяйка пункта передержки бросила без еды несколько десятков животных



Фото
Получила деньги и оставила на голодную смерть. Хозяйка платного пункта передержки животных бросила несколько десятков подопечных одних в закрытом помещении без еды и воды. За содержание каждого животного женщина брала деньги - до 4 тысяч в месяц в зависимости от размера собаки. Тревогу забили другие волонтёры, когда мошенница перестала отвечать на звонки.

"Обнаружили клетку, где ползали два полуживых щенка. Один из них уже умер от голода. Кошки были голодные. Они съели котёнка, нашли только две лапки и хвостик", - рассказала волонтёр помощи бездомным животным Наталья.

Наша съёмочная группа побывала в пункте передержки. Все подробности этой леденящей истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.