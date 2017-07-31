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31.07.17 17:24 Хозяйка пункта передержки бросила без еды несколько десятков животных





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"Обнаружили клетку, где ползали два полуживых щенка. Один из них уже умер от голода. Кошки были голодные. Они съели котёнка, нашли только две лапки и хвостик", - рассказала волонтёр помощи бездомным животным Наталья.



Наша съёмочная группа побывала в пункте передержки. Все подробности этой леденящей истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Получила деньги и оставила на голодную смерть. Хозяйка платного пункта передержки животных бросила несколько десятков подопечных одних в закрытом помещении без еды и воды. За содержание каждого животного женщина брала деньги - до 4 тысяч в месяц в зависимости от размера собаки. Тревогу забили другие волонтёры, когда мошенница перестала отвечать на звонки."Обнаружили клетку, где ползали два полуживых щенка. Один из них уже умер от голода. Кошки были голодные. Они съели котёнка, нашли только две лапки и хвостик", - рассказала волонтёр помощи бездомным животным Наталья.Наша съёмочная группа побывала в пункте передержки. Все подробности этой леденящей истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.













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