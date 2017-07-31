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31.07.17 17:30 Красноярские сурдолимпийцы завоевали медали на турнире в Турции





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В соревнованиях по тхэквондо золотые медали завоевали красноярские спортсмены Марина Дроздова и Алексей Застрожин, две бронзовые медали достались Максиму Хомудярову в турнире по боулингу. В общем в копилке сборной России 199 наград: 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовая.







Четверо красноярцев завоевали медали на соревнованиях в Турции. Турнир проходит в рамках 23-х летних Сурдолимпийских игр раз в четыре года под эгидой Международного комитета спорта глухих.В соревнованиях по тхэквондо золотые медали завоевали красноярские спортсмены Марина Дроздова и Алексей Застрожин, две бронзовые медали достались Максиму Хомудярову в турнире по боулингу. В общем в копилке сборной России 199 наград: 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовая.







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