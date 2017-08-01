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НОВОСТИ | Общество





01.08.17 08:55 Подрядчик строительства развязки на Волочаевской требует изменить график работ



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Истец - компания "Сибиряк" - уверен, что выполнить работы по текущему графику просто невозможно. Заказчик якобы вовремя не предоставляет земельные участки, их просто не успевают выкупить. Соответственно, и разрешения на строительство получить невозможно. Чтобы изменить контракт, обратились в арбитражный суд Красноярского края.

На заседании упомянули также геоархеологические раскопки и неожиданно найденную бесхозную теплосеть, которая тоже влияет на сроки работ. Интересно, что детали этого дела представители "Сибиряка" комментировать отказались и даже просили не показывать их лиц. Удивительно, учитывая, насколько важна эта развязка для Красноярска. А вот в краевом управлении автодорог нас заверили, что сдаче объекта в срок ничего не угрожает.

"Сейчас ведутся работы по переносу различных коммуникаций, по строительству самой дороги, но где мешают дома, можно снести, а можно сделать этот объём работ чуть позже. Речь в данном случае не идёт об изменении сроков строительства. Он как был по контракту осень 2018 года, так и есть осень 18 года", - пояснил начальник пресс-службы Управления автодорог по Красноярскому краю Александр Марков.

Когда красноярцы проедут по долгожданной развязке - вопрос. Заседание перенесли почти на месяц, за это время "Сибиряк" уточнит исковые требования. Напомним, это не первый суд между сторонами, ранее управление автодорог подало в суд на строителей за нецелевое использование средств. КрУДор требовал взыскать штраф 16 миллионов рублей.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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