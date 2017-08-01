НОВОСТИ | Общество













01.08.17 11:45 В порту Диксона прошли контртеррористические учения





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Срочно был организован оперативный штаб, в него вошли представители ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Следственного комитета. Было принято решение брать судно штурмом. Все заложники были освобождены, а террористы нейтрализованы. В ФСБ говорят, отработка подобных ситуаций - постоянная практика.



"Состоявшиеся учения проводились с последовательной отработкой вводных задач в режиме реального времени, которые включали в себя вопросы планирования, организации и проведения контртеррористической операции с учётом значительной удалённости от краевого центра", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







Сотрудники ФСБ отработали тактические навыки по захвату террористов на Диксоне. Спецоперация называлась "Вихрь". По легенде, трое мужчин, которые работали в северном порту, завладели оружием и захватили одно из судов. В заложниках у террористов оказались 25 человек, включая экипаж.Срочно был организован оперативный штаб, в него вошли представители ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Следственного комитета. Было принято решение брать судно штурмом. Все заложники были освобождены, а террористы нейтрализованы. В ФСБ говорят, отработка подобных ситуаций - постоянная практика."Состоявшиеся учения проводились с последовательной отработкой вводных задач в режиме реального времени, которые включали в себя вопросы планирования, организации и проведения контртеррористической операции с учётом значительной удалённости от краевого центра", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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