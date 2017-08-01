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НОВОСТИ | Общество





01.08.17 11:42 Глава Красноярска проверил ход реконструкции дворов в Октябрьском районе



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В этом дворе в Октябрьском районе совсем скоро появится новый асфальт. Работы выполнят в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды". Для жителей это шанс. На счету дома чуть больше миллиона рублей, которые хотят потратить на ремонт подъездов, и без федеральной поддержки новый асфальт оказался бы не по карману.

215 красноярских домов попали в федеральную программу. Одно из условий - это софинансирование. То есть собственники участвуют в работах: со счёта дома вносят не меньше 2% от общей стоимости ремонта. Если жители решились на обустройство парковки, детской или спортивной площадки, то придётся внести уже не меньше 20%. На масштабные работы решается большинство.

"Большинство дворов, больше 60%, благоустраиваются с более активным участием жителей. Более активное участие означает, что люди приняли решение отремонтировать детский городок, спортивный городок на территории своего двора", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Все работы по федеральной программе должны завершить до октября. Те работы, которые будут выполнены, не станут последними: на уровне правительства уже заявили, что программа будет действовать и в следующем году. Поэтому у многих красноярских домов ещё есть шанс на подобный ремонт.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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